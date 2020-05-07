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Карантин: правительство разрешило журналистам работать с 11 мая

Киев • УНН

 • 15313 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров разрешил журналистам осуществлять деятельность на улицах, в организациях, органах государственной власти и предприятиях с 11 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Карантин: правительство разрешило журналистам работать с 11 мая

Соответствующее решение было внесены в постановление № 343 от 4 мая о продлении карантина до 22 мая, обнародованной на Правительственном портале. В нем дополнен пункт 8, в котором журналистам позволяют работать с 11 мая.

“... деятельности предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование, в частности производство контента”, — говорится в постановлении.

Указано, что также разрешается работа других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу средств массовой информации и доставку контента до телезрителя: провайдеров, операторов телекоммуникаций, обеспечивающих распространения сигнала телевидения и радиовещания и других производителей аудиовизуального контента.

“... осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности, в частности на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и т.д., при условии ограничения количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте, не более 50 человек”, — указано в постановлении.

Отмечается, что на съемочную площадку должен быть ограничен доступ посторонним лицам, а все задействованные лица должны использовать средства индивидуальной защиты — респираторы или защитные маски. Должны быть соблюдены санитарные и противоэпидемические нормы.

Напомним, с 11 мая в Украине состоится смягчения карантина, который продлили до 22 мая.

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