Уряд доручив забезпечити вчасне фінансування проектів регіонального розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити фінансування для проектів регіонального розвитку відповідно до графіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
"На засіданні уряду 14 серпня Кабмін доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку", - вказали у пресслужбі.
Це закріплено у протокольному дорученні уряду. "Графік фінансування повинен забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проектів", - додали в уряді.
Нагадаємо, в Україні з новою моделлю адміністративно-територіального устрою з 468 районів має бути сформовано 102.