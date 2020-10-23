Уруський сподівається завершити корпоратизацію в сфері ОПК за півтора року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості очікують завершити процес корпоратизації підприємств ОПК і космічної галузі не пізніше півтора-дворічного терміну. Про це на пресконференції у п’ятницю сказав віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає кореспондент УНН.
“Ми розраховуємо, що цей процес займе в нас максимум півтора-два роки”, - зазначив міністр.
Уруський зазначив, що наразі готується проєкт-рішення уряду.
“Фактично, зараз їх ціла низка підготовлена — проєктів-постанов. В першу чергу йдуть підприємства авіаційної галузі за дорученням президента України про їх виведення зі складу “Укроборонпрому”. І наступним рішенням ми будемо виводити всі підприємства, які будуть входити до складу холдингів. Одразу хочу сказати, що це не є виведенням під міністерства. Це робиться для того, щоб не чекати, доки Верховна рада закінчить свої процедури з законом про корпоратизацію” - зауважив посадовець.
На думку віце-премєра, цей закон повинен бути прийнятим.
“Робота йде, але, щоб пришвидшити процес, ми робимо те, що дозволяє нормативно-правова база, не чекаючи закону. Ну а закон нам допоможе в організації самих холдингів і функціюванні самого об'єднання підприємств. І розпочнемо процес корпоратизації. Потім, наступним темпом, йтиме створення двох державних холдингових компаній. Ми розраховуємо, що цей процес займе в нас максимум півтора-два роки”, - резюмував Уруський.
Додамо, що за словами Уруського, робоча група працює над проєктом стратегії розвитку ОПК.