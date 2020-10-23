Уруський: робоча група працює над проектом стратегії розвитку ОПК

“Сьогодні ми вже домовились з Верховною Радою, створена спільна робоча группа працівників міністерств, народних депутатів, представників секретаріатів комітетів — в першу чергу це комітет з національної безпеки та оборони, а також економічний комітет. Ми працюємо над доопрацюванням тих проектів законів, які були внесені. В першу чергу це закон 3822 про особливості реформування державних підприємств ОПК, закон про особливості управління у сфері ОПК, а також зараз один з першочергових проектів — це закон про особливості інвестування у підприємства, які мають стратегічні значення для економіки України”, — сказав Уруський.

З його слів, водночас, спільна робоча група працює не тільки над законопроектами.

“Ми почали роботу над проектом стратегії розвитку ОПК”, — додав він.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що в Україні є пріоритетним виробництво високоточної зброї.



