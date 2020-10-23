Уруский: рабочая группа работает над проектом стратегии развития ОПК
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На сегодня представители парламента и правительства работают совместно над законопроектами, а также стратегией по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы уже договорились с Верховной Радой, создана совместная рабочая группа работников министерств, народных депутатов, представителей секретариатов комитетов - в первую очередь это комитет по национальной безопасности и обороны, а также экономический комитет. Мы работаем над доработкой тех проектов законов, которые были внесены. В первую очередь это закон 3822 об особенностях реформирования государственных предприятий ОПК, закон об особенностях управления в сфере ОПК, а также сейчас один из первоочередных проектов - это закон об особенностях инвестирования в предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики Украины", - сказал Уруский.
По его словам, в то же время совместная рабочая группа работает не только над законопроектами.
"Мы начали работу над проектом стратегии развития ОПК", - добавил он.
Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине является приоритетным производство высокоточного оружия.