Уруский надеется завершить корпоратизацию в сфере ОПК за полтора года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности ожидают завершить процесс корпоратизации предприятий ОПК и космической отрасли не позднее полутора-двухлетнего срока. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает корреспондент УНН.
"Мы рассчитываем, что этот процесс займет у нас максимум полтора-два года", - отметил министр.
Уруский отметил, что сейчас готовится проект-решение правительства.
"Фактически, сейчас их целый ряд подготовлен - проектов-постановлений. В первую очередь идут предприятия авиационной отрасли по поручению Президента Украины об их выводе из состава "Укроборонпрома". И следующим решением мы будем выводить все предприятия, которые будут входить в состав холдингов. Сразу хочу сказать, что это не является выводом под министерства. Это делается для того, чтобы не ждать, пока Верховная Рада закончит свои процедуры с законом о корпоратизации", - заметил чиновник.
По мнению вице-премьера, этот закон должен быть принят.
"Работа идет, но, чтобы ускорить процесс, мы делаем то, что позволяет нормативно-правовая база, не дожидаясь закона. Ну а закон нам поможет в организации самих холдингов и функционировании самого объединения предприятий. И начнем процесс корпоратизации. Затем, следующим темпом, пойдет создание двух государственных холдинговых компаний. Мы рассчитываем, что этот процесс займет у нас максимум полтора-два года", - резюмировал Уруский.
Добавим, что по словам Уруского, рабочая группа работает над проектом стратегии развития ОПК.