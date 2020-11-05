Уродженка України здобула перемогу на виборах до палати Конгресу США

Представниця "Республіканської партії Вікторія Спарц виграла вибори в середу і зайняла місце в Палаті представників", пише видання.

Уродженка України Спарц здолала на виборах Крістіну Хейл від Демократичної партії.

"Заклики Спарц до виборців-республіканців, що попереджали про небезпеку соціалізму і розігрували її досвід бізнес-леді, врешті привели в округ досить консервативних виборців, переважно жителів передмість", - зазначило видання.

Як повідомляв УНН, 3 листопада в США відбулися загальнонаціональні вибори. За даними американських ЗМІ, зараз Байден отримав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів. За даними онлайн-карти підрахунку голосів, поки у Байдена 253 голоси в Колегії вибірників, у Трампа — 213.

Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.