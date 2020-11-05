Уроженка Украины одержала победу на выборах в палату Конгресса США

Представительница "Республиканской партии Виктория Спарц выиграла выборы в среду и заняла место в Палате представителей", пишет издание.

Уроженка Украины Спарц одолела на выборах Кристину Хейл от Демократической партии.

"Призывы Спарц к избирателям-республиканцам, предупреждающие об опасности социализма и отыгрывающие ее опыт бизнес-леди, в конце привели в округ достаточно консервативных избирателей, преимущественно жителей пригородов", - отметило издание.

Как сообщал УНН, 3 ноября в США состоялись общенациональные выборы. По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа - 214 голосов. По данным онлайн-карты подсчета голосов, пока у Байдена 253 голоса в Коллегии выборщиков, у Трампа - 213.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.