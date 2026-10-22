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Уряд ухвалив рішення для ОПК - торкнеться підземного виробництва

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Приватним компаніям дозволили будувати підземні виробничі приміщення для оборонних підприємств. Імпортне комплектування звільнили від мита та ПДВ.

Уряд ухвалив рішення для ОПК - торкнеться підземного виробництва
фото ілюстративне

Кабінет міністрів ухвалив рішення для ОПК. Зокрема, щодо підземного виробництва, ПДВ та мит для імпортного комплектування. Про це повідомив 22 жовтня Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.

Уряд ухвалив низку рішень для оборонно-промислового комплексу

- написав Корецький.

Зі слів Прем'єра, ідеться про:

  • перше — це залучення приватного бізнесу для будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони. На практиці це означає, що відсьогодні приватні компанії можуть будувати і в майбутньому здавати в оренду або продавати такі обʼєкти підприємствам, які безпосередньо виробляють зброю. Це спростить і збільшить кількість необхідних площ, особливо на фоні інтенсифікації російських ударів;
    • друге — запроваджено механізм, за яким комплектування для виробництва озброєння, оплаченого міжнародними партнерами, можна ввозити зі звільненням від ввізного мита та ПДВ.

      "Дуже важливо, що для бізнесу ми спрощуємо і в рази скорочуємо процедуру огляду та митного оформлення товарів через "єдине вікно"", - зазначив Корецький.

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