Правительство приняло решения для ОПК - коснётся подземного производства
Киев • УНН
Частным компаниям разрешили строить подземные производственные помещения для оборонных предприятий. Импортные комплектующие освободили от пошлины и НДС.
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Кабинет министров принял решения для ОПК. В частности, относительно подземного производства, НДС и пошлин для импортных комплектующих. Об этом сообщил 22 октября Премьер-министр Сергей Корецкий в социальных сетях, пишет УНН.
Правительство приняло ряд решений для оборонно-промышленного комплекса
По словам Премьера, речь идет о следующем:
- во-первых — это привлечение частного бизнеса для строительства подземных производственных помещений для нужд обороны. На практике это означает, что с сегодняшнего дня частные компании могут строить, а в будущем сдавать в аренду или продавать такие объекты предприятиям, которые непосредственно производят оружие. Это упростит процесс и увеличит количество необходимых площадей, особенно на фоне интенсификации российских ударов;
- во-вторых — введен механизм, согласно которому комплектующие для производства вооружения, оплаченного международными партнерами, можно ввозить с освобождением от ввозной пошлины и НДС.
"Очень важно, что для бизнеса мы упрощаем и в разы сокращаем процедуру осмотра и таможенного оформления товаров через "единое окно"", — отметил Корецкий.
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