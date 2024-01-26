Уряд ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав посади
Київ • УНН
Кабінет міністрів України призначив Олександра Лашка заступником голови Державної архівної служби з питань цифрового розвитку та оцифрування, а також чотирьох заступників голови Донецької обласної державної адміністрації.
Кабінет міністрів призначив заступника голови Державної архівної служби України, а також чотирьох заступників голови Донецької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Мельничук повідомив, що Кабмін призначив Олександра Лашка заступником голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також уряд погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької ОДА: Юрія Винокурова (першим заступником), Ігоря Бойка, Юрія Ключки та Олександра Шевченка.
Нагадаємо
На минулому засідання Кабмін погодив звільнення Юрія Малашка з посади голови Запорізької ОВА та призначення на його місце мера Мелітополя Івана Федорова.