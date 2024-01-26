Правительство приняло ряд кадровых решений: кто получил должности
Киев • УНН
Кабинет министров Украины назначил Александра Лашко заместителем председателя Государственной архивной службы по вопросам цифрового развития и оцифровки, а также четырех заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации.
Кабинет министров назначил заместителя председателя Государственной архивной службы Украины, а также четырех заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что Кабмин назначил Александра Лашко заместителем председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также правительство согласовало назначение четырех заместителей председателя Донецкой ОВА: Юрия Винокурова (первым заместителем), Игоря Бойко, Юрия Ключки и Александра Шевченко.
Напомним
На прошедшем заседании Кабмин согласовал увольнение Юрия Малашко с должности главы Запорожской ОГА и назначение на его место мэра Мелитополя Ивана Федорова.
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Кабинет министров Украины назначил Александра Лашко заместителем председателя Государственной архивной службы по вопросам цифрового развития и оцифровки, а также четырех заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации.
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