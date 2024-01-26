Правительство приняло ряд кадровых решений: кто получил должности

Кабинет министров назначил заместителя председателя Государственной архивной службы Украины, а также четырех заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщил, что Кабмин назначил Александра Лашко заместителем председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также правительство согласовало назначение четырех заместителей председателя Донецкой ОВА: Юрия Винокурова (первым заместителем), Игоря Бойко, Юрия Ключки и Александра Шевченко.

Напомним

На прошедшем заседании Кабмин согласовал увольнение Юрия Малашко с должности главы Запорожской ОГА и назначение на его место мэра Мелитополя Ивана Федорова.