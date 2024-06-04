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Уряд продовжив дію відстрочок від призову при мобілізації: кого стосується

Київ • УНН

 • 19275 перегляди

Уряд продовжив термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних з одного до трьох місяців.

Уряд продовжив термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних, які надані Мінекономіки, з одного до трьох місяців, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

З його слів, урядом внесено зміну до постанови №516 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації".

"Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою №76 (...) щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час, які не закінчилися на день прийняття постанови №516, автоматично на три місяці (замість одного місяця, як було передбачено раніше)", - вказав Мельничук.

Закон про посилення мобілізації набрав чинності: хто може отримати відстрочку від військової служби18.05.24, 00:01 • 25494 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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