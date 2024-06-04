Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

Правительство продлило срок действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, которые предоставлены Минэкономики, с одного до трех месяцев, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, правительством внесено изменение в постановление №516 "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации".

"Предусмотрено продление сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению №76 (...) относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации на военное время, которые не закончились на день принятия постановления №516, автоматически на три месяца (вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее)", - указал Мельничук.

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