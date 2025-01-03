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Уряд планує цього року затвердити механізм повної конфіскації заморожених активів рф

Уряд планує цього року затвердити механізм повної конфіскації заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 29294 перегляди

Уряд планує цього року створити механізм повної конфіскації російських заморожених активів. Україна очікує 50 млрд доларів від G7 та ЄС, що будуть забезпечені замороженими активами РФ.

Кабмін планує цього року розробити та затвердити механізм повної конфіскації російських заморожених активів на користь України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Очікуємо цього року кошти від ЄС у межах Ukraine Facility, а також від МВФ в рамках нашої спільної програми. Крім того, країни G7 та ЄС нададуть Україні 50 млрд доларів, що будуть забезпечені російськими замороженими активами. Наша мета цього року — це розробити та затвердити механізм повної конфіскації російських заморожених активів на користь України", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що ці кошти мають стати основою для фінансування відновлення та стійкості України.

"Маємо чітке розуміння, як нам пройти цей рік із точки зору фінансів. Забезпечимо всі пріоритетні видатки: пенсії, зарплати та соціальну підтримку", - заявив Шмигаль.

Доповнення

Головний чиновник блоку з економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що Європейський Союз має розглянути можливість вжиття сміливіших заходів, таких як конфіскація заморожених активів російського центрального банку для компенсації Україні.

В грудні 2024 року Україна отримала від США 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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