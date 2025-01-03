Правительство планирует в этом году утвердить механизм полной конфискации замороженных активов рф
Киев • УНН
Правительство планирует в этом году создать механизм полной конфискации российских замороженных активов. Украина ожидает 50 млрд долларов от G7 и ЕС, которые будут обеспечены замороженными активами рф.
Кабмин планирует в этом году разработать и утвердить механизм полной конфискации российских замороженных активов в пользу Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
«Ожидаем в этом году средства от ЕС в рамках Ukraine Facility, а также от МВФ в рамках нашей совместной программы. Кроме того, страны G7 и ЕС предоставят Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены российскими замороженными активами. Наша цель в этом году - это разработать и утвердить механизм полной конфискации российских замороженных активов в пользу Украины», - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что эти средства должны стать основой для финансирования восстановления и устойчивости Украины.
«Есть четкое понимание, как нам пройти этот год с точки зрения финансов. Обеспечим все приоритетные расходы: пенсии, зарплаты и социальную поддержку», - заявил Шмыгаль.
Дополнение
Главный чиновник блока по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка для компенсации Украине.
В декабре 2024 года Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.