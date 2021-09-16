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Уражені чумою: американські експерти дали поради свинарям, як уберегти тварин від всесвітньої напасті

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У наші дні виробники повні страху, коли загрожує африканська чума свиней (АЧС), що насувається на Західну півкулю ближче, ніж будь-коли. Американські експерти зі свинарства оцінили ризики чуми і дали свої поради, передає УНН з посиланням на Farm Journal.

Деталі

"Переконайтеся, що люди щодня дивляться на свиней, ходять по загонам і піднімають свиней. Звертайте увагу на все, що ви бачите, що є відхиленням від норми. Якщо щось не так, запитайте свого ветеринара або повідомте про це комусь. Багато що з цього знаходиться поза вашим контролем, але багато знаходиться під вашим контролем", - сказав виконавчий директор Американської асоціації ветеринарів-свинарів Гаррі Снельсон.

Виконавчий директор Інформаційного центру здоров'я свиней Пол Сандберг зазначає, що "не пустити" АЧС на свою ферму можливо, але для цього потрібен особливий контроль, адже якщо інфікована одна свиня, інші також неминуче уражаються чумою.

"Якщо вірус потрапляє в країну, він не викликає інфекції, якщо не зустрічається зі свинею. Якщо ви можете тримати його подалі від своєї ферми, він не викличе інфекцію", - прокоментував він.

Що відомо

АЧС не становить прямої загрози для людей, однак небезпека в споживанні такого м'яса криється набагато глибше, розповів УНН директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"У нас немає повноцінних перевірок, тому ми маємо багато різних хвороб. Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м'ясо з АЧС. Вона (чума - ред.) поширена і не впливає одномоментно на здоров'я людей: ось з'їв і все - такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка пригнічує імунітет - через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знаєш звідки це", - прокоментував Дорошенко.

Деталі

В Україні за 2021 рік також фіксувалися випадки, пов'язані із зараженням свиней Африканської чумою. Наприклад, у вересні в Харківській області виявили тушки мертвих домашніх свиней, які виявилися інфікованими на африканську чуму.

Основний шлях передачі збудника між твариною - це безпосередній контакт і перенесення збудника від хворої до здорової тварини через посередника, наприклад, людини, додають у пресслужбі.

"Людина, яка випадково забруднилася виділеннями хворої тварини і мала контакт зі здоровою, а також - предмети догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі і харчові відходи. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом і, в першу чергу, в харчових продуктах, заражених вірусом АЧС (наприклад в копченій шинці - до 5 місяців)", - зазначили в управлінні Держпродспоживслужби.

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