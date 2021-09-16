Поражённые чумой: американские эксперты дали советы свиноводам, как уберечь животных от всемирной напасти

Детали

“Убедитесь, что люди ежедневно смотрят на свиней, ходят по загонам и поднимают свиней. Обращайте внимание на все, что вы видите, что является отклонением от нормы. Если что-то не так, спросите своего ветеринара или сообщите об этом кому-нибудь. Многое из этого находится вне вашего контроля, но многое находится под вашим контролем”, — сказал исполнительный директор Американской ассоциации ветеринаров-свиноводов Гарри Снельсон.

Исполнительный директор Информационного центра здоровья свиней Пол Сандберг отмечает, что “не пустить” АЧС на свою ферму возможно, но для этого требуется особый контроль, ведь если инфицировалась одна свинья, остальные также неизбежно поражаются чумой.

“Если вирус попадает в страну, он не вызывает инфекции, если не встречается со свиньей. Если вы можете держать его подальше от своей фермы, он не вызовет инфекцию”, — прокомментировал он.

Что известно

АЧС не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность в потреблении такого мяса кроется гораздо глубже, рассказал УНН директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума — ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все — такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет — через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это”, — прокомментировал Дорошенко.

Детали

В Украине за 2021 год также фиксировались случаи, связанные с заражением свиней Африканской чумой. Например, в сентябре в Харьковской области выявили тушки мертвых домашних свиней, которые оказались инфицированными африканской чумой.

Основной путь передачи возбудителя между животным — это непосредственный контакт и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, например, человека, добавляют в пресс-службе.

“Человек, который случайно загрязнился выделениями больного животного и имел контакт со здоровым, а также — предметы ухода, инвентарь, обувь и одежда, транспортные средства и корма, в том числе и пищевые отходы. Возбудитель болезни длительное время может сохранять свою жизнеспособность вне организма и в первую очередь в пищевых продуктах зараженных вирусом АЧС (например в копченой ветчине — до 5 месяцев)”, — отметили в управлении Госпродпотребслужбы.