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УПЛ змінила календар заради підготовки збірної на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Клуби української Прем’єр-ліги пішли назустріч тренерському штабу національної збірної України та вирішили внести зміни в календар внутрішнього чемпіонату, передає УНН з посиланням на УАФ і УПЛ.

УПЛ змінила календар заради підготовки збірної на Євро-2020

З метою забезпечення оптимальних умов для підготовки національної збірної України до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни до календаря Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

Наразі головними змінами в пропонованому календарі весняної частини сезону-2019/2020 виглядають так:

— 21-й тур зміщується з 07.03.2020 на 04.03.2020;

— 22-й тур зміщується з 14.03.2020 на 07.03.2020;

— 1/4 фіналу Кубку України зміщується з 04.03.2020 на 11.03.2020;

— 23-й тур зміщується з 21.03.2020 на 14.03.2020;

— тури з 24-го по 26-й зміщуються на 21.03.2020, 04.04.2020 та 11.04.2020 відповідно;

Крім того, 1/2 фіналу Кубку України зміщується з 22 квітня на 15 квітня.

"Хочу подякувати клубам УПЛ за те, що погодилися на зміни розкладу чемпіонату України. Я з великою повагою ставлюся до календаря, кожної команди й регламенту. Дуже приємно, що клуби з розумінням сприйняли нашу ініціативу ущільнити графік ігор навесні", - зізнався коуч національної команди Андрій Шевченко.

Варто зазначити, що відповідне рішення Загальних зборів учасників УПЛ було передане на розгляд Виконавчого комітету УАФ, який має прийняти остаточне рішення.

Додамо також, поновлення чемпіонату України відбудеться матчами 19 туру 22 і 23 лютого.

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