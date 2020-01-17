Поновлення сезону УПЛ: визначились дати і час початку матчів 19 туру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19 та 20 турів турніру сезону 2019/20 років, передає УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
Стартуватиме турнір перерви 22 лютого двома баталіями: “Зоря” відправиться в гості до “Маріуполя”, а “Карпати” прийматиме “Дніпро-1”. Обидва матчі стартуватимуть о 14:00.
Третім матч ігрового часу “Олімпік” — “Львів” почнеться о 17:00.
Продовжиться 19-й тур матчами 23 лютого. У цей день зіграють “Олександрія” — “Колос” (о 14:00), а також “Динамо” — “Ворскла” і “Шахтар” — “Десна” (обидва матчі розпочнуться о 17:00).
Додамо, що наразі боротьбу за потрапляння в топ-6 із “Маріуполем” (22 очки) ведуть “Колос” (20), “Дніпро-1” (18), “Олімпік” (18).