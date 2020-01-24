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УПЛ изменила календарь ради подготовки сборной на Евро-2020

Киев • УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Клубы украинской Премьер-лиги пошли навстречу тренерскому штабу национальной сборной Украины и решили внести изменения в календарь внутреннего чемпионата, передает УНН со ссылкой на УАФ и УПЛ.

УПЛ изменила календарь ради подготовки сборной на Евро-2020

С целью обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной Украины к финальной части чемпионата Европы 2020 года общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердило изменения в календарь Премьер-лиги сезона-2019/2020.

Сейчас главными изменениями в предлагаемом календаре весенней части сезона-2019/2020 выглядит так:

- 21-й тур смещается с 07.03.2020 на 04.03.2020;

- 22-й тур смещается с 14.03.2020 на 07.03.2020;

- 1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03.2020 на 11.03.2020;

- 23-й тур смещается с 21.03.2020 на 14.03.2020;

- туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03.2020, 04.04.2020 и 11.04.2020 соответственно;

Кроме того, 1/2 финала Кубка Украины смещается с 22 апреля на 15 апреля.

"Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной", - признался коуч национальной команды Андрей Шевченко.

Стоит отметить, что соответствующее решение общего собрания участников УПЛ было передано на рассмотрение Исполнительному комитету УАФ, который должен принять окончательное решение.

Добавим также, возвращение чемпионата Украины состоится матчами 19 тура 22 и 23 февраля.

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