УПЛ оголосила імена найкращого тренера та гравця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою у боротьбі за звання найкращого тренера та футболіста минулого місяця, перемогли представники "Дніпра-1" та "Вереса", передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
У перегонах за звання найкращого футболіста перемогу із показником із 61,5 відсотків отриманих голосів отримав Артем Довбик. Другим став Віталій Буяльський – 30,3.
Найкращим тренером визнано Юрія Вірта із "Вереса". За нього проголосувало 53,1 відсоток респондентів. Друге місце обійняв Юрій Гура – 24,2, трійку замкнув Мірча Луческу (17,1).
Варто зазначити, що усього в нинішньому сезоні Довбик забив чотири голи в шести матчах "Дніпра-1" в чемпіонаті України.
Що передувало цьому
"Шахтар" втратив одного із лідерів команди перед стартом в групі Ліги чемпіонів.