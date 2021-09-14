УПЛ оголосила імена найкращого тренера та гравця місяця

Деталі

У перегонах за звання найкращого футболіста перемогу із показником із 61,5 відсотків отриманих голосів отримав Артем Довбик. Другим став Віталій Буяльський – 30,3.

Найкращим тренером визнано Юрія Вірта із "Вереса". За нього проголосувало 53,1 відсоток респондентів. Друге місце обійняв Юрій Гура – 24,2, трійку замкнув Мірча Луческу (17,1).

Варто зазначити, що усього в нинішньому сезоні Довбик забив чотири голи в шести матчах "Дніпра-1" в чемпіонаті України.

Що передувало цьому

"Шахтар" втратив одного із лідерів команди перед стартом в групі Ліги чемпіонів.