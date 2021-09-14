УПЛ объявила имена лучшего тренера и игрока месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой в борьбе за звание лучшего тренера и футболиста в прошлом месяце, победили представители "Днепра-1" и "Вереса", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
В гонке за звание лучшего футболиста победу с показателем с 61,5 процентов полученных голосов получил Артем Довбик. Вторым стал Виталий Буяльский - 30,3.
Лучшим тренером признан Юрий Вирта с "Вереса". За него проголосовало 53,1 процент респондентов. Второе место занял Юрий Гура - 24,2, тройку замкнул Мирча Луческу (17,1).
Стоит отметить, что всего в нынешнем сезоне Довбик забил четыре гола в шести матчах "Днепра-1" в чемпионате Украины.
Что предшествовало этому
"Шахтер" потерял одного из лидеров команды перед стартом в группе Лиги чемпионов.