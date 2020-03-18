УПЛ назвала крайню дату відновлення чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Керівництво УПЛ озвучило дату дедлайну відновлення чемпіонату України, яка дозволить повноцінно дограти сезон. Про це в коментарі телеканалам "Футбол 1/2" розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, передає УНН.
"Щоб терміни не були вже дуже стислими, нам треба принаймні півтора місяці. Якщо дограти не вдасться, тоді рішення приймуть Загальні збори і передадуть її виконавчому комітету УАФ для затвердження. Передбачена така процедура, - пояснив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в коментарі для "Футбол NEWS".
Зазначається, у випадку якщо 15 травня чемпіонат не зможуть відновити, то долю чемпіонства, потрапляння в єврокубки та тих, хто вилетить у нижчій дивізіон буде вирішуватися на Загальних зборах клубів.
Як повідомляв УНН, президент УЄФА заявив, що Союз приніс найбільшу жертву, перенісши Євро-2020 на один рік.