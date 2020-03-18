УПЛ назвала крайнюю дату возобновления чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Руководство УПЛ озвучило дату дедлайна возобновления чемпионата Украины, которая позволит полноценно доиграть сезон. Об этом в комментарии телеканалам "Футбол 1/2" рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, передает УНН.
"Чтобы сроки не были уже очень сжатыми, мы должны по крайней мере полтора месяца. Если доиграть не удастся, тогда решение примут Общее собрание и передадут его исполнительному комитету УАФ для утверждения. Предусмотрена такая процедура, - пояснил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии для" Футбол NEWS ".
Отмечается, в случае если 15 мая чемпионат не смогут восстановить, то судьбу чемпионства, попадание в еврокубки и тех, кто вылетит в низший дивизион, будет решаться на общем собрании клубов.
Как сообщал УНН, президент УЕФА заявил, что Союз принес наибольшую жертву, перенеся Евро-2020 на один год.