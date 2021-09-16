Уперше за довгий час: на Буковині виявили 345 нових випадків коронавірусу за добу

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17 березня, 09:48 • 160210 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 16 вересня зафіксували 345 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 74 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Цитата

“Уперше за довгий час маємо такий різкий стрибок нововиявлених випадків COVID-19”, — повідомили в ОДА.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 84 762 випадки хвороби. За останню добу 74 людини одужало, 79 200 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 906 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1208 ПЛР-дослідження та 1861 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 331 540 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 651 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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