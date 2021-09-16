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Впервые за долгое время: на Буковине обнаружили 345 новых случаев коронавируса за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Черновицкой области за 16 сентября зафиксировали 345 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 74 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Цитата

“Впервые за долгое время имеем такой резкий скачок вновь выявленных случаев COVID-19”, — сообщили в ОГА.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 84 762 случая болезни. За последние сутки 74 человека выздоровели, 79200 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1906 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1208 ПЦР-исследований и 1861 экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 331 540 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 651 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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