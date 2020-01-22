Уперше в історії Греції президентом обрали жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Парламент Грузії обрав Катерину Сакелларопулу на посаду президента країни. Таким чином, уперше в історії Греції президентом країни стане жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на грецьке видання Ekathemerini.
"Парламент Греції в середу обрав колишню голову Державної Ради (Верховний адміністративний суд Греції - ред.) Катерину Сакелларопулу на посаду наступного президента країни, що є значною мірою церемоніальною роллю, яка несе за собою певні обмеження політичних повноважень", - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що за 63-річну Катерину Сакелларопулу проголосував 261 депутат парламенту зі 300. Її підтримали законодавці від правлячої Нової демократії, ліва опозиція SYRIZA та лівоцентристський альянс Руху за зміни KINAL.
"Її п’ятирічний термін почнеться з 13 березня, коли закінчується термін діючого президента Прокопіса Павлопулоса. Сакелларопулу стане першою жінкою глави держави в Греції", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що офіційні результати голосування оголосять о 13:30.
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