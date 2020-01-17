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Найбагатша жінка Африки хоче боротися за посаду президента Анголи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Найбагатша жінка Африки Ізабель душ Сантуш заявила, що може балотуватися на посаду президента Анголи, передає британська телерадіомовна корпорація ВВС, інформує УНН.

Найбагатша жінка Африки хоче боротися за посаду президента Анголи

Згідно з повідомленням, 46-річна душ Сантуш сказала, що має сильне почуття патріотизму та обов’язку перед своєю країною.

Пізніше в розмові з португальським телеканалом вона зазначила, що, можливо, візьме участь у виборах вже в 2022 році.

Ізабель душ Сантуш — старша дочка колишнього президента Анголи Жозе Едуарду душ Сантуша, який правив країною 38 років. Вона займає восьме місце в десятці найбагатших людей Африки за версією журналу Forbes, ставши першою жінкою-мільярдером на континенті. Вона володіє частками в найбільших ангольських компаніях і активами в Португалії. Активи душ Сантуш оцінюють у понад два мільярди доларів.

У 2017 році новий президент Анголи звільнив її з посади голови державної нафтової компанії Sonangol в рамках боротьби з корупцією. 31 грудня 2019 року суд в Анголі заблокував рахунки душ Сантуш і її чоловіка. Як стверджує Генпрокуратура Анголи, в результаті угод з їхньою участю держава втратила понад 1 мільярд доларів.

Душ Сандтуш живе в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вона має громадянство Росії, оскільки її мати уродженка російського міста Пенза.

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