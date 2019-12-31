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Суд Анголи заарештував активи найбагатшої жінки Африки

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Суд Анголи заарештував активи і банківські рахунки 46-річної Ізабель душ Сантуш - дочки колишнього президента країни Жозе Едуарду душ Сантуша і володарки стану в 2,3 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Заарештовано частки душ Сантуш телекомунікаційної компанії Unitel і банку Fomento Angola. Дії суду пов'язані з антикорупційним розслідуванням. Адміністрація чинного президента Жуана Лоренсу намагається домогтися повернення 1 млрд доларів, якими, на думку влади, незаконно заволоділа душ Сантуш. Сама вона заперечує звинувачення.

За даними журналу Forbes, душ Сантуш займає восьме місце в рейтингу мільярдерів Африки, причому серед жінок вона займає перше місце. Її батько був президентом Анголи в період з 1979 по 2017 рік.

Нагадаємо, найзаможніші люди світу за 2019 рік збагатіли на ще 1,2 трлн доларів.

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