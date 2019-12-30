Найзаможніші люди світу за 2019 рік збагатіли на ще 1,2 трлн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У 2019 році півтисячі найбагатших людей світу збільшили свої статки на 1,2 трлн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
"Найзаможніші люди світу стали ще багатшими у 2019 році. Вони у сумі загалом збільшили свої статки на 1,2 трлн доларів, що становить 25% приросту", - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що очільник Amazon Джефф Безос досі залишається найбагатшим, маючи статки в 116 мільярдів доларів, не зважаючи на те, що втратив 9 мільярдів доларів після розлучення.
Повідомляється, що найбільше за 2019 рік заробив глава французької корпорації з торгівлі предметами розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, який збільшив свої статки на 36,5 млрд доларів.
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та глава Facebook Марк Цукерберг також збагатіли на понад 20 мільярдів доларів, і залишаються у першій п’ятірці за багатством.
"За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, 500 найбагатших людей у світі зараз мають загальне багатство у 5,9 трлн доларів", - додали у ЗМІ.
Нагадаємо, у листопаді повідомлялось, що Білл Гейтс вперше за два роки очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, обігнавши главу найбільшого онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса.