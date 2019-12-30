Состояние самых богатых людей мира за 2019 год выросло на 1,2 трлн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В 2019 году полтысячи самых богатых людей мира увеличили свое состояние на 1,2 трлн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
"Самые богатые люди мира стали еще богаче в 2019 году. Они в сумме в целом увеличили свое состояние на 1,2 трлн долларов, что составляет 25% прироста", - сообщили в СМИ.
Указано, что глава Amazon Джефф Безос до сих пор остается самым богатым, имея состояние в 116 миллиардов долларов, несмотря на то, что потерял 9 млрд долларов после развода.
Сообщается, что больше за 2019-й заработал глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, увеличил свое состояние на 36,5 млрд долларов.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг также обогатились на более чем 20 млрд долларов, и остаются в первой пятерке по богатству.
"По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, 500 самых богатых людей в мире сейчас имеют общее богатство в 5,9 трлн долларов", - добавили в СМИ.
Напомним, в ноябре сообщалось, что Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, обогнав главу крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос.