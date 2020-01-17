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Самая богатая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы

Киев • УНН

 • 35001 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш заявила, что может баллотироваться на пост президента Анголы, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС, передает УНН.

Самая богатая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы

Согласно сообщению, 46-летняя душ Сантуш сказала, что имеет сильное чувство патриотизма и долга перед своей страной.

Позже в беседе с португальским телеканалом она отметила, что, возможно, примет участие в выборах уже в 2022 году.

Изабель душ Сантуш — старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который правил страной 38 лет. Она занимает восьмое место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте. Она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии. Активы душ Сантуш оценивают более чем в два миллиарда долларов.

В 2017 году новый президент Анголы уволил ее с должности главы государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией. 31 декабря 2019 года суд в Анголе заблокировал счета душ Сантуш и ее мужа. Как утверждает Генпрокуратура Анголы, в результате сделок с их участием государство потеряло более 1 млрд долларов.

Душ Сандтуш живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Она имеет гражданство России, поскольку ее мать уроженка российского города Пенза.

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