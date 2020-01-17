Самая богатая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш заявила, что может баллотироваться на пост президента Анголы, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС, передает УНН.
Согласно сообщению, 46-летняя душ Сантуш сказала, что имеет сильное чувство патриотизма и долга перед своей страной.
Позже в беседе с португальским телеканалом она отметила, что, возможно, примет участие в выборах уже в 2022 году.
Изабель душ Сантуш — старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который правил страной 38 лет. Она занимает восьмое место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте. Она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии. Активы душ Сантуш оценивают более чем в два миллиарда долларов.
В 2017 году новый президент Анголы уволил ее с должности главы государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией. 31 декабря 2019 года суд в Анголе заблокировал счета душ Сантуш и ее мужа. Как утверждает Генпрокуратура Анголы, в результате сделок с их участием государство потеряло более 1 млрд долларов.
Душ Сандтуш живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Она имеет гражданство России, поскольку ее мать уроженка российского города Пенза.