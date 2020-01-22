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Впервые в истории Греции президентом избрали женщину

Киев • УНН

 • 11000 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Парламент Грузии избрал Екатерину Сакелларопулу на пост президента страны. Таким образом, впервые в истории Греции президентом страны станет женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на греческое издание Ekathemerini.

Впервые в истории Греции президентом избрали женщину

"Парламент Греции в среду избрал бывшего главу Государственного Совета (Верховный административный суд Греции - ред.) Екатерину Сакелларопулу на пост следующего президента страны, что является в значительной мере церемониальной ролью, которая несет за собой определенные ограничения политических полномочий", - сообщили в СМИ.

Указано, что за 63-летнюю Екатерину Сакелларопулу проголосовал 261 депутат парламента из 300. Ее поддержали законодатели от правящей Новой демократии, левая оппозиция SYRIZA и левоцентристский альянс Движения за перемены KINAL.

"Ее пятилетний срок начнется с 13 марта, когда истекает срок действующего президента Прокописа Павлопулоса. Сакелларопулу станет первой женщиной главы государства в Греции", - указано в сообщении.

Сообщается, что официальные результаты голосования объявят в 13:30.

Напомним, самая богатая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы.

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