Впервые в истории Греции президентом избрали женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Парламент Грузии избрал Екатерину Сакелларопулу на пост президента страны. Таким образом, впервые в истории Греции президентом страны станет женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на греческое издание Ekathemerini.
"Парламент Греции в среду избрал бывшего главу Государственного Совета (Верховный административный суд Греции - ред.) Екатерину Сакелларопулу на пост следующего президента страны, что является в значительной мере церемониальной ролью, которая несет за собой определенные ограничения политических полномочий", - сообщили в СМИ.
Указано, что за 63-летнюю Екатерину Сакелларопулу проголосовал 261 депутат парламента из 300. Ее поддержали законодатели от правящей Новой демократии, левая оппозиция SYRIZA и левоцентристский альянс Движения за перемены KINAL.
"Ее пятилетний срок начнется с 13 марта, когда истекает срок действующего президента Прокописа Павлопулоса. Сакелларопулу станет первой женщиной главы государства в Греции", - указано в сообщении.
Сообщается, что официальные результаты голосования объявят в 13:30.
Напомним, самая богатая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы.