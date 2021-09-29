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United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися

United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися

Київ • УНН

 • 18826 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Керівництво американської авіакомпанії United Airlines у вівторок заявило, що 593 співробітників буде звільнено через недотримання політики вакцинації авіаперевізника. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

“Це було неймовірно складне рішення, але гарантування безпеки нашої команди завжди було головним пріоритетом”, — ідеться у службовій записці співробітникам від генерального директора Скотта Кірбі та президента Бретта Харта.

Деталі

На початку серпня компанія стала першим авіаперевізником у США, яка висунула вимогу, щоб усі працівники вакцинувалися проти COVID-19. До понеділка вони мали надати докази щеплення.

За словами представників компанії, співробітники можуть зберегти свої робочі місця, якщо зроблять вакцинацію до офіційного звільнення.

Зазначають, що United Airlines також отримала запити на звільнення від вакцинації деяких співробітників із релігійних і медичних причин. За словами керівників United, ці працівники становлять менше ніж 3% від 67 тис. співробітників авіакомпанії.

Компанія планувала з 2 жовтня відправити співробітників, які отримали звільнення від вакцинації з релігійних причини, у тимчасову неоплачувану відпустку. Однак ці плани відклали до 15 жовтня через судовий процес, який оскаржує політику компанії.

Представник United повідомив, що авіакомпанія планує найняти приблизно 25 тис. осіб протягом наступних кількох років, і вакцинація буде умовою прийому на роботу.

Додамо, що компанії проти коронавірусу вакциновано понад 99% співробітників.

Нагадаємо

Американська авіакомпанія Delta Air Lines планувала зобов’язати невакцинованих співробітників щотижня робити тести на коронавірус і щомісяця платити 200 доларів.

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