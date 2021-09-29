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United Airlines уволит около 600 сотрудников из-за отказа вакцинироваться

United Airlines уволит около 600 сотрудников из-за отказа вакцинироваться

Киев  •  УНН

 • 18820 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Руководство американской авиакомпании United Airlines во вторник заявило, что 593 сотрудников будут уволены из-за несоблюдения политики вакцинации авиаперевозчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Это было невероятно сложное решение, но обеспечение безопасности нашей команды всегда было главным приоритетом”, — говорится в служебной записке сотрудникам от генерального директора Скотта Кирби и президента Бретта Харта.

Детали

В начале августа компания стала первым авиаперевозчиком в США, которая потребовала, чтобы все работники вакцинировались от COVID-19. До понедельника они должны были предоставить доказательства прививки.

По словам представителей компании, сотрудники могут сохранить свои рабочие места, если сделают вакцинацию до официального увольнения.

Отмечают, что United Airlines также получила запросы на освобождение от вакцинации некоторых сотрудников по религиозным и медицинским причинам. По словам руководителей United, эти работники составляют менее 3% от 67 тыс. сотрудников авиакомпании.

Компания планировала со 2 октября отправить сотрудников, которые получили освобождение от вакцинации по религиозным причинам, на временный неоплачиваемый отпуск. Однако эти планы отложили до 15 октября из-за судебного процесса, который оспаривает политику компании.

Представитель United сообщил, что авиакомпания планирует нанять около 25 тыс. человек в течение следующих нескольких лет, и вакцинация будет условием приема на работу.

Добавим, что в компании от коронавируса вакцинировано более 99% сотрудников.

Напомним

Американская авиакомпания Delta Air Lines планировала обязать невакцинированных сотрудников еженедельно делать тесты на коронавирус и ежемесячно платить 200 долларов.

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