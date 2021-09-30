Уникнути дефіциту газу у лютому-березні можливо: Оператор ГТС розповів, як і до чого готується

ukru
19:38 • 79998 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 104420 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164031 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146717 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148086 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159393 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176943 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150002 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159182 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176017 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126395 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 92766 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120548 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138430 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97595 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164031 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154817 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252472 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248767 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54908 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64879 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63103 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99051 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109886 перегляди
Актуальне
Уникнути дефіциту газу у лютому-березні можливо: Оператор ГТС розповів, як і до чого готується

Уникнути дефіциту газу у лютому-березні можливо: Оператор ГТС розповів, як і до чого готується

Київ • УНН

 • 33476 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Оператор ГТС України готується до роботи в режимі обмеженого транзиту, що вимагатиме роботи ГТС в більш складному реверсному режимі роботи. Це дозволить транспортувати газ з Заходу України у Центр та на Схід для його постачання кінцевим споживачам. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні комунікацій ОГТСУ.

Деталі

Так, УНН поцікавився, що планує робити ОГТСУ, щоб не допустити дефіциту газу у лютому. Оператор у відповідь зазначає, що не є постачальником газу та не займається імпортом газу в Україну.

Водночас, завданням ОГТСУ є сприяння достатній кількості диверсифікованих маршрутів для імпорту необхідних обсягів газу на територію України.

Цитата:

“Уникнути дефіциту газу у лютому-березні можливо за наявності достатніх обсягів газу в українських ПСГ. І це завдання — постачальників, зокрема Нафтогазу, створити достатні обсяги газу у сховищах”, — заявили в ОГТСУ.

“Зі свого боку ми готуємося до роботи в режимі обмеженого транзиту, що вимагатиме роботи ГТС в більш складному реверсному режимі роботи. Це дозволить транспортувати газ з Заходу України у Центр та на Схід для його постачання кінцевим споживачам”, — повідомили в управлінні комунікацій.

Деталі

Зазначається, що ОГТСУ підтримує балансування газотранспортної системи і необхідний рівень тиску завдяки врівноваженню обсягів газу, які заходять до магістральних газопроводів і виходять протягом доби.

Належний тиск в ГТС підтримується компресорними станціями, газ при цьому може бути не транзитований, а з підземних сховищ газу (в зимовий період), газ власного видобутку та імпортований.

В ОГТСУ заявили, що оператор готовий до опалювального сезону технічно та організаційно в межах своєї діяльності та відповідальності за законом як основна інфраструктура ринку газу країни.

“Проте з урахуванням рекордних цін на газ у Європі для ОГТСУ значним ризиком є підготовка інших учасників ринку та їх рівень розрахунків за газ. Наразі борги тільки перед Оператором ГТС складають приблизно 9 млрд грн. Подальше зростання заборгованості може критично позначитись на фінансовому стані оператора”, — додали в управлінні комунікацій.

Додамо

28 вересня ціна на газ в Європі на відкритті торгів вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1 тис. куб. м.

Водночас, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виступає гарантом того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатись згідно з підписаним річним контрактом 7,96 грн попри зростання цін на ринку в Європі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами