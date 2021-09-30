Уникнути дефіциту газу у лютому-березні можливо: Оператор ГТС розповів, як і до чого готується

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Так, УНН поцікавився, що планує робити ОГТСУ, щоб не допустити дефіциту газу у лютому. Оператор у відповідь зазначає, що не є постачальником газу та не займається імпортом газу в Україну.

Водночас, завданням ОГТСУ є сприяння достатній кількості диверсифікованих маршрутів для імпорту необхідних обсягів газу на територію України.

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“Уникнути дефіциту газу у лютому-березні можливо за наявності достатніх обсягів газу в українських ПСГ. І це завдання — постачальників, зокрема Нафтогазу, створити достатні обсяги газу у сховищах”, — заявили в ОГТСУ.

“Зі свого боку ми готуємося до роботи в режимі обмеженого транзиту, що вимагатиме роботи ГТС в більш складному реверсному режимі роботи. Це дозволить транспортувати газ з Заходу України у Центр та на Схід для його постачання кінцевим споживачам”, — повідомили в управлінні комунікацій.

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Зазначається, що ОГТСУ підтримує балансування газотранспортної системи і необхідний рівень тиску завдяки врівноваженню обсягів газу, які заходять до магістральних газопроводів і виходять протягом доби.

Належний тиск в ГТС підтримується компресорними станціями, газ при цьому може бути не транзитований, а з підземних сховищ газу (в зимовий період), газ власного видобутку та імпортований.

В ОГТСУ заявили, що оператор готовий до опалювального сезону технічно та організаційно в межах своєї діяльності та відповідальності за законом як основна інфраструктура ринку газу країни.

“Проте з урахуванням рекордних цін на газ у Європі для ОГТСУ значним ризиком є підготовка інших учасників ринку та їх рівень розрахунків за газ. Наразі борги тільки перед Оператором ГТС складають приблизно 9 млрд грн. Подальше зростання заборгованості може критично позначитись на фінансовому стані оператора”, — додали в управлінні комунікацій.

Додамо



28 вересня ціна на газ в Європі на відкритті торгів вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1 тис. куб. м.

Водночас, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виступає гарантом того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатись згідно з підписаним річним контрактом 7,96 грн попри зростання цін на ринку в Європі.



