Избежать дефицита газа в феврале-марте возможно: Оператор ГТС рассказал, как и к чему готовится

Детали

Так, УНН поинтересовался, что планирует делать ОГТСУ, чтобы не допустить дефицита газа в феврале. Оператор в ответ отмечает, что не является поставщиком газа и не занимается импортом газа в Украину.

В то же время, задачей ОГТСУ является содействие достаточному количеству диверсифицированных маршрутов для импорта необходимых объемов газа на территорию Украины.

Цитата:

"Избежать дефицита газа в феврале-марте возможно при наличии достаточных объемов газа в украинских ПХГ. И эта задача - поставщиков, в частности Нафтогаза, создать достаточные объемы газа в хранилищах", - заявили в ОГТСУ.

"Со своей стороны мы готовимся к работе в режиме ограниченного транзита, что потребует работы ГТС в более сложном реверсном режиме работы. Это позволит транспортировать газ из Западной Украины в Центр и на Восток для его поставки конечным потребителям", - сообщили в управлении коммуникаций.

Детали

Отмечается, что ОГТСУ поддерживает балансировку газотранспортной системы и необходимый уровень давления благодаря уравновешиванию объемов газа, которые заходят в магистральные газопроводы и выходят в течение суток.

Соответствующее давление в ГТС поддерживается компрессорными станциями, газ при этом может быть не отправленный транзитом, а из подземных хранилищ газа (в зимний период), газ собственной добычи и импортированный.

В ОГТСУ заявили, что оператор готов к отопительному сезону технически и организационно в рамках своей деятельности и ответственности по закону как основная инфраструктура рынка газа страны.

"Однако с учетом рекордных цен на газ в Европе для ОГТСУ значительным риском является подготовка других участников рынка и их уровень расчетов за газ. Сейчас долги только перед Оператором ГТС составляют примерно 9 млрд грн. Дальнейший рост задолженности может критически сказаться на финансовом состоянии оператора", - добавили в управлении коммуникаций.

Добавим



28 сентября цена на газ в Европе на открытии торгов впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. куб. м.

В то же время, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выступает гарантом того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно подписанному годовому контракту 7,96 грн несмотря на рост цен на рынке в Европе.



