Напередодні опалювального сезону облгази "назбирали" боргів на 8,8 млрд грн

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"У серпні 2021 року оператори ГРМ (обл-, міськгази) заборгували перед Оператором ГТС України за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), понад 153 млн грн. Напередодні опалювального сезону сукупний борг облгазів перед компанією становить 8,8 млрд грн", - повідомили у компанії.

Деталі

Серед найбільших боржників Оператор ГТС України вказав: Київоблгаз (1,075 млрд грн), Донецькоблгаз (1,197 млрд грн), Львівгаз (792 млн грн), Тернопільміськгаз (581,7 млн грн), Харківгаз (491,2 млн грн).

У серпні негативну динаміку, за повідомленням, продемонстрували: Донецькоблгаз (+73,2 млн грн), Кіровоградгаз (+30,9 млн грн), Тернопільміськгаз (+18,3 млн грн), Херсонгаз (+14,8 млн грн), Мелітопольгаз (+7,7 млн грн). Сукупний борг облгазів групи РГК становить понад 6,2 млрд грн.

Проблема накопичення боргів облгазами негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС України та ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам України. Водночас, аналіз ОГТСУ підтверджує, що споживачі сумлінно сплачують приватним облгазам за послугу розподілу, але кошти не доходять до державного Оператора ГТС.

Доповнення

На 20 вересня технічна готовність регіонів України до опалювального сезону становила понад 90%.