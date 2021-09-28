Накануне отопительного сезона облгазы "насобирали" долгов на 8,8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Накануне отопительного сезона долг облгазов составляет 8,8 млрд грн за газ на производственные нужды (ПТР), сообщили УНН в ООО "Оператор ГТС Украины".
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"В августе 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) задолжали Оператору ГТС Украины за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), более 153 млн грн. Накануне отопительного сезона совокупный долг облгазов перед компанией составляет 8,8 млрд грн ", - сообщили в компании.
Детали
Среди крупнейших должников Оператор ГТС Украины указал: Киевоблгаз (1,075 млрд грн), Донецкоблгаз (1,197 млрд грн), Львовгаз (792 млн грн), Тернопольгоргаз (581,7 млн грн), Харковгаз (491,2 млн грн).
В августе негативную динамику, по сообщению, продемонстрировали: Донецкоблгаз (+73,2 млн грн), Кировоградгаз (+30,9 млн грн), Тернопольгоргаз (+18,3 млн грн), Херсонгаз (+14,8 млн грн), Мелитопольгаз (+7,7 млн грн). Совокупный долг облгазов группы РГК составляет более 6,2 млрд грн.
Проблема накопления долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины. В то же время, анализ ОГТСУ подтверждает, что потребители добросовестно платят частным облгазам за услугу распределения, но средства не доходят до государственного Оператора ГТС.
Дополнение
На 20 сентября техническая готовность регионов Украины к отопительному сезону составляла более 90%.