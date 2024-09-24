Умєров обговорив з послами G7 потреби на полі бою та ключові пріоритети Міноборони
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з послами G7, де розповів про досягнення за рік. Він відзначив успіхи на фронті, інвестиції в ОПК та впровадження цифрових рішень.
Міністр оборони Україн Рустем Умєров провів зустріч з послами країн G7, де розповів про досягнення країни за останній рік. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
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Під час зустрічі з послами країн G7 міністр оборони України Рустем Умєров обговорив поточний стан справ і першочергові потреби для забезпечення перемоги України.
Провів зустріч з послами країн G7. Підсумував досягнення команди за перший рік роботи у Міністерстві оборони. Наші ключові пріоритети – дії на полі бою та системні зміни в оборонній сфері
Він зауважив, що Силам оборони вдалось зірвати російський наступ на Харківщині і розпочати операцію в Курській області, перенісши війну на територію ворога.
Обговорили інвестиції в ОПК України: Зеленський зустрівся із прем’єркою Данії24.09.24, 19:51 • 14570 переглядiв
Ми інвестували 4 мільярди доларів в українську оборонну промисловість, збільшивши українське виробництво.Запустили цифрові рішення, такі як DOT-Chain, для прозорих закупівель без корупції, а також бойові системи DELTA та "Кропива", що доводять свою ефективність на фронті
У підсумку він подякував послам за їхню підтримку та готовність посилювати співпрацю, зокрема у зміцненні нашої ППО.
Нагадаємо
Під час засідання Генеральної Асамблеї ООН президент США Джозеф Байден заявив, що війна рф не досягає своїх цілей. Він закликав усі країни продовжувати підтримувати Україну, наголосивши, що ігнорування ситуації може призвести до знищення нації.