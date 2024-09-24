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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров обсудил с послами G7 потребности на поле боя и ключевые приоритеты Минобороны

Умеров обсудил с послами G7 потребности на поле боя и ключевые приоритеты Минобороны

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 17:17  •  5180 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с послами G7, где рассказал о достижениях за год. Он отметил успехи на фронте, инвестиции в ОПК и внедрение цифровых решений.

Министр обороны Украин Рустем Умеров провел встречу с послами стран G7, где рассказал о достижениях страны за последний год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Во время встречи с послами стран G7 министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил текущее состояние дел и первоочередные потребности для обеспечения победы Украины.

Провел встречу с послами стран G7. Подытожил достижения команды за первый год работы в Министерстве обороны. Наши ключевые приоритеты - действия на поле боя и системные изменения в оборонной сфере

- заявил Умеров. 

Он отметил, что Силам обороны удалось сорвать российское наступление на Харьковщине и начать операцию в Курской области, перенеся войну на территорию врага.

Обсудили инвестиции в ОПК Украины: Зеленский встретился с премьером Дании24 сентября 2024, 16:51 • 6469 просмотров

Мы инвестировали 4 миллиарда долларов в украинскую оборонную промышленность, увеличив украинское производство, запустили цифровые решения, такие как DOT-Chain, для прозрачных закупок без коррупции, а также боевые системы DELTA и «Крапива», которые доказывают свою эффективность на фронте

- добавил министр обороны. 

В итоге он поблагодарил послов за их поддержку и готовность усиливать сотрудничество, в частности в укреплении нашей ПВО.

Напомним,

Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джозеф Байден заявил, что война рф не достигает своих целей. Он призвал все страны продолжать поддерживать Украину, подчеркнув, что игнорирование ситуации может привести к уничтожению нации.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика