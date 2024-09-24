Умеров обсудил с послами G7 потребности на поле боя и ключевые приоритеты Минобороны

Министр обороны Украин Рустем Умеров провел встречу с послами стран G7, где рассказал о достижениях страны за последний год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Во время встречи с послами стран G7 министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил текущее состояние дел и первоочередные потребности для обеспечения победы Украины.

Провел встречу с послами стран G7. Подытожил достижения команды за первый год работы в Министерстве обороны. Наши ключевые приоритеты - действия на поле боя и системные изменения в оборонной сфере

Он отметил, что Силам обороны удалось сорвать российское наступление на Харьковщине и начать операцию в Курской области, перенеся войну на территорию врага.

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Мы инвестировали 4 миллиарда долларов в украинскую оборонную промышленность, увеличив украинское производство, запустили цифровые решения, такие как DOT-Chain, для прозрачных закупок без коррупции, а также боевые системы DELTA и «Крапива», которые доказывают свою эффективность на фронте