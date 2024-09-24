Обсудили инвестиции в ОПК Украины: Зеленский встретился с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 сентября, провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Стороны обсудили инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает УНН.

"И встретился (Зеленский - ред.) с премьер-министром Метте Фредериксен. Темой встречи были инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины", - сказал Никифоров.

Напомним

Минобороны Украины получило первые 40,7 млн евро из анонсированного пакета помощи от Дании. Средства направлены на производство 18 новейших украинских САУ "Богдана".