Обговорили інвестиції в ОПК України: Зеленський зустрівся із прем’єркою Данії
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Фредеріксен. Вони обговорили інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України, зокрема виробництво САУ "Богдана".
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 вересня, провів зустріч із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Сторони обговорили інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України. Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
"І зустрівся (Зеленський - ред.) із прем’єр-міністром Метте Фредеріксен. Темою зустрічі була інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України", - сказав Никифоров.
Нагадаємо
Міноборони України отримало перші 40,7 млн євро з анонсованого пакету допомоги від Данії. Кошти спрямовані на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".