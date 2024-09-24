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Обговорили інвестиції в ОПК України: Зеленський зустрівся із прем’єркою Данії

Київ • УНН

 • 14570 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Фредеріксен. Вони обговорили інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України, зокрема виробництво САУ "Богдана".

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 вересня, провів зустріч із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Сторони обговорили інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України. Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

"І зустрівся (Зеленський - ред.) із прем’єр-міністром Метте Фредеріксен. Темою зустрічі була інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України", - сказав Никифоров.

Нагадаємо

Міноборони України отримало перші 40,7 млн євро з анонсованого пакету допомоги від Данії. Кошти спрямовані на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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