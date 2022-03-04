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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4263 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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На подвір'я дачі Зеленського впав уламок ракети

На подвір'я дачі Зеленського впав уламок ракети

Київ • УНН

 • 161462 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Уламок ракети влучив у подвір’я дачі президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує УНН.

Деталі

"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети", — написав Никифоров.

Володимир Зеленський прокоментував це словами "Мимо", додав прессекретар.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 березня, українські військові знищили черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.

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