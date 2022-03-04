На подвір'я дачі Зеленського впав уламок ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Уламок ракети влучив у подвір’я дачі президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує УНН.
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"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети", — написав Никифоров.
Володимир Зеленський прокоментував це словами "Мимо", додав прессекретар.
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