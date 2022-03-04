Во двор дачи Зеленского упал обломок ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Обломок ракеты попал во двор дачи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует УНН.
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"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты", - написал Никифоров.
Владимир Зеленский прокомментировал это словами "Мимо", добавил пресс-секретарь.
Напомним
Сегодня, 4 марта, украинские военныеуничтожилиочередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом.