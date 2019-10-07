“Укрзалізниця” закупить 170 тисяч літрів мила
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” 4 жовтня в системі Prozorro оприлюднила тендер, згідно якого планує закупити 170 тисяч літрів рідкого туалетного мила на суму понад один мільйон гривень. Інформація про це розміщена на сайті держзакупівель, передає УНН.
Зазначена сума тендеру — 1 020 000,00 гривень з ПДВ. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 21 жовтня, а поставки товару від виробника — 31 грудня поточного року.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України має намір поділити ПАТ “Укрзалізниця” на три окремі частини.
А також, Кабмін планує оцінити роботу менеджменту АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з тотальною корупцією, що призвела до її критичного стану.