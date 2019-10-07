“Укрзалізниця” закупить 170 тисяч літрів мила

Зазначена сума тендеру — 1 020 000,00 гривень з ПДВ. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 21 жовтня, а поставки товару від виробника — 31 грудня поточного року.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України має намір поділити ПАТ “Укрзалізниця” на три окремі частини.

А також, Кабмін планує оцінити роботу менеджменту АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з тотальною корупцією, що призвела до її критичного стану.