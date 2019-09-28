Криклій: ми плануємо поділити Укрзалізницю на три частини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури України має намір поділити ПАТ "Укразалізниця" на три окремі частини. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Розробляємо спільно з парламентарями законопроект. Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури, тобто за всю мережу, електрифікацію тощо. Другий оператор буде займатися пасажирськими операціями, збитковими, проблемними. А третій прибутковий, який генеруватиме прибутки для держави, це вантажні перевезення", - сказав Криклій.
За його словами, "стілець буде розподілений і навіть діючому керівнику доведеться обирати куди він хоче піти, адже буде три різні посади".
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду України скеровано обвинувальний акт стосовно шести осіб, обвинувачених у заволодінні коштами ПАТ "Укрзалізниця" у сумі понад 98 млн гривень.