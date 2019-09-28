Криклий: мы планируем поделить Укрзализныцю на три части

"Разрабатываем совместно с парламентариями законопроект. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, то есть за всю сеть, электрификацию и тому подобное. Второй оператор будет заниматься пассажирскими операциями, убыточными, проблемными. А третий прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства, это грузовые перевозки", - сказал Криклий.

По его словам, "стул будет распределен и даже действующему руководителю придется выбирать, куда он хочет уйти, ведь будет три разных должности".

Напомним, в Высший антикоррупционный суд Украины направлено обвинительное заключение в отношении шести лиц, обвиняемых в завладении средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме более 98 млн гривен.