"Укрзализныця" закупит 170 тысяч литров мыла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. "Укрзализныця" 4 октября в системе Prozorro обнародовала тендер, согласно которому планирует закупить 170 тыс. литров жидкого туалетного мыла на сумму более одного миллиона гривен. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает УНН.
Указанная сумма тендера - 1020 000,00 гривен с НДС. Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 октября, а поставки товара от производителя - 31 декабря текущего года.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины намерено разделить ПАО "Укрзализныця" на три отдельные части.
А также, Кабмин планирует оценить работу менеджмента АО "Укрзализныця" в связи с тотальной коррупцией, приведшей к ее критическому состоянию.