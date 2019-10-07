"Укрзализныця" закупит 170 тысяч литров мыла

Указанная сумма тендера - 1020 000,00 гривен с НДС. Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 октября, а поставки товара от производителя - 31 декабря текущего года.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины намерено разделить ПАО "Укрзализныця" на три отдельные части.

А также, Кабмин планирует оценить работу менеджмента АО "Укрзализныця" в связи с тотальной коррупцией, приведшей к ее критическому состоянию.